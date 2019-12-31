Сколько шоколада съедают жители разных стран

Шоколад любят все. Или почти все. Однако в разных странах есть традиции, следуя которым, люди едят его чаще или реже.

Греческое агентство Statista. com в канун Нового года составило рейтинг стран, в котором отражено количество поедаемого жителями шоколада.

Возглавляет список Швейцария. Там люди съедают по 8,8 кг лакомства в год.

"Возможно, так происходит потому, что страна известна своей превосходной шоколадной промышленностью, причем Toblerone является одним из самых узнаваемых ее брендов", — написано в опубликованном отчете Statista. com.

Второе и третье место — у Англии и Германии. Там жители съедают по 8,1 кг и 7,9 кг шоколада ежегодно.

А Россия расположилась на 7-й строчке рейтинга. 4.8 кг шоколада приходится у нас "на душу населения".

Интересные традиции

В нескорых странах шоколад традиционно едят с овощами. Например:

в Бельгии — с базиликом и помидорами;

в Брюсселе шоколад — "добавка" к рыбе;

в Чехии им закусывают пиво;

в Японии он подается с васаби.

А вот в России, отмечает Statista. com, "традиции весьма умерены": в шоколад добавляют орехи, сухофрукты, клубнику.