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Историю о Ноевом ковчеге признали древнейшим примером фейковой новости

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Британский исследователь Мартин Уортингтон пришел к выводу, что вавилонский миф о Гильгамеше и Всемирном потопе может служить примером фейковой новости. 

Специалист изучил известную глиняную табличку, которой 3000 лет и выяснил, что иносказательное послание от бога Эа - типичный пример фейковой новости. Таким образом, история о Ноевом ковчеге - самая древняя фейковая новость.

По словам исследователи, бог Эа, обращаясь к вавилонскому путешественнику Ною, рассказывает ему о потопе, но делает это довольно своеобразно. Его слова можно интерпретировать по-разному. Эа произносит последовательность звуков, которая может иметь разные смыслы.

Так, бог Эа обещает не то потоп, не то дождь из пищи с неба, что вводит людей в заблуждение. На этом же принципе основаны и современные фейковые новости.

Уортингтон отмечает, что за 3000 лет методы обмана изменились, но суть осталась той же.

Темы фейк гильгамеш ноев ковчег всемирный потоп
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