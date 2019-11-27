Историю о Ноевом ковчеге признали древнейшим примером фейковой новости

Британский исследователь Мартин Уортингтон пришел к выводу, что вавилонский миф о Гильгамеше и Всемирном потопе может служить примером фейковой новости.

Специалист изучил известную глиняную табличку, которой 3000 лет и выяснил, что иносказательное послание от бога Эа - типичный пример фейковой новости. Таким образом, история о Ноевом ковчеге - самая древняя фейковая новость.

По словам исследователи, бог Эа, обращаясь к вавилонскому путешественнику Ною, рассказывает ему о потопе, но делает это довольно своеобразно. Его слова можно интерпретировать по-разному. Эа произносит последовательность звуков, которая может иметь разные смыслы.

Так, бог Эа обещает не то потоп, не то дождь из пищи с неба, что вводит людей в заблуждение. На этом же принципе основаны и современные фейковые новости.

Уортингтон отмечает, что за 3000 лет методы обмана изменились, но суть осталась той же.