Зять уральского олигарха стал сенатором Уругвая

Миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев неожиданно для себя стал родственником сенатора Уругвая.
Впрочем, для одного из четырнадцати, по версии Forbes, российского холостяка, президента ФК "Монако" и экс-владельца "Уралкалия" родственная связь с иностранным политиком вряд ли станет серьезным "подспорьем" в делах. Хотя, лишней тоже не будет. А может быть и сам словом и делом поможет родственнику в продвижении по политической карьерной лестнице.
38-летний Хуан Сартори, избранный в верхнюю палату парламента Уругвая — зять Рыболовлева, муж его старшей дочери.
В планах новоиспеченного политика — восстановление экономики его страны, развитие в ней новых технологий и новых рабочих мест. А амбиции его распространяются на кресло президента. Сартори даже принимал участие в предвыборной гонке, но уступил сыну бывшего главы государства Луису Лакалье.
Фото: Juan Sartori, Twitter
Сейчас Наине Ельциной 87 лет. Свою старость она коротает в подмосковном особняке. Здание было куплено в 1995 году на сбережения Бориса Ельцина. После покупки супруги не проживали в этом доме, однако после смерти Бориса его жена перебралась сюда. Она признается, что до сих пор грустит по ушедшему супругу.