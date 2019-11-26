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Зять уральского олигарха стал сенатором Уругвая

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Миллиардер из Перми Дмитрий Рыболовлев неожиданно для себя стал родственником сенатора Уругвая.

Впрочем, для одного из четырнадцати, по версии Forbes, российского холостяка, президента ФК "Монако" и экс-владельца "Уралкалия" родственная связь с иностранным политиком вряд ли станет серьезным "подспорьем" в делах. Хотя, лишней тоже не будет. А может быть и сам словом и делом поможет родственнику в продвижении по политической карьерной лестнице.

38-летний Хуан Сартори, избранный в верхнюю палату парламента Уругвая — зять Рыболовлева, муж его старшей дочери.

В планах новоиспеченного политика — восстановление экономики его страны, развитие в ней новых технологий и новых рабочих мест. А амбиции его распространяются на кресло президента. Сартори даже принимал участие в предвыборной гонке, но уступил сыну бывшего главы государства Луису Лакалье.

Фото: Juan Sartori, Twitter

Темы пермь уругвай российский олигарх дмитрий рыболовлев
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