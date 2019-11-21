Сколько всего в мире золота - подсчитали ученые

Золото - металл дорогой и очень нужный не только любителям всего красивого, но и разным отраслям промышленности. За оборотом его строго следит Всемирный совет по золоту.

По данным статистического учета совета на конец 2017 года в мире было добыто в общей сложности 190 тысяч 40 килограммов золота. Если сделать из него слиток, то получится куб, ребро которого - 21 метр.

Каждый год в мире золотодобыча приносит от 2,5 до 3 тысяч тонн металла. По подсчетам экспертов, запасы его под землей не очень большие - примерно 54 000 тонн. И поэтому рекомендуется немного снизить «аппетит» человечества и, соответственно, темпы добычи.

Кстати, две трети имеющегося сегодня «на поверхности» золота извлечены из недр в период, начиная с 1950 года. И 47,7% золотых запасов переплавлено в ювелирные украшения.

Если вам интересна "золотая тема", обязательно почитайте материал об изысканных хобби российских предпринимателей на сайте.