Оговорка пилота севшего лайнера едва не привела к панике на борту

Сегодня шанс стать самым популярным роликом в интернете есть у видео, опубликованного одним из пассажиров авиакомпании Wizzair.

Самолет совершавший рейс по маршруту Лондон — Киев благополучно приземлился в аэропорту назначения. И, как только пассажиры, по традиции, облегченно выдохнули, пилот лайнера поздравил их с прибытием… в Москву.

Судя по лицам пассажиров на видео одного из летевших, сказать, что у них был шок — ничего не сказать.

За кадром автор ролика рассказывает, что дело было 18 ноября и в полет все борт Wizzair отправился из лондонского аэропорта Лутон. Одновременно с киевским рейсом оттуда же вылетал и самолет на Москву.

"Мы с друзьями даже перепутали выход, и едва не уселись в московский самолет, — рассказывает голос за кадром. — Пока бежали, волновались. А как только заняли места, уснули — рейс-то ранний. Проснулись, когда самолет на посадку заходил. За иллюминатором туман, города не видно. И вдруг по прибытии: "Добро пожаловать в Москву".

Хорошо еще, что пилот вовремя опомнился, исправил ошибку и извинился, а то паники бы точно избежать не удалось, веселится недавний пассажир рейса Лондон — Киев.