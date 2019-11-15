Дизайнер из Швейцарии делает сумки из отходов яблок

Швейцарский дизайнер Таня Шенкер продемонстрировала инновационную линию модных аксессуаров, которые были изготовлены из яблочного жмыха. По словам Шенкер, сумки из яблочного жмыха не уступают кожаным, но их процесс производства связан с гораздо меньшими экологическими рисками.

Яблочный жмых и все, что применяется для изготовления сумок из отходов, поступают из автономной итальянской провинции Южный Тироль. Сама дизайнер говорит, что она первая, кто смог организовать производство сумок класса люкс из яблочных отходов. Таня Шенкер рассказала, что она веганка, поэтому она считает недопустимым изготовление чего-либо из кожи или других частей животных. Поэтому она решила придумать альтернативу кожаным сумкам.

Материал на основе яблочного жмыха, применяемый для производства модных сумок, ничем не уступает коже по своим основным качествам: он такой же прочный и долговечный.

Технология производства сумок из отходов яблок не раскрывается полностью, но известно, что его получают из порошка, изготовленного из яблочных отходов.

Фото: pxhere.com