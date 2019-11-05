На дней Мексиканского залива дайверы обнаружили окаменелости зубов самых крупных акул, которые жили 2,5 млн лет назад.
Благодаря данной находке можно будет подтвердить гипотезу ученых о том, что современная территория столицы штата Юкатан раньше располагалась под водой.
Дайверам удалось обнаружить 15 окаменелостей зубов акул и останков человека. Ученые провели анализ данных находок и выяснили, что некоторые зубы принадлежат акуле мегалодон, вымершей 2,5 млн лет назад.
Фото: twitter.com
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