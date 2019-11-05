На дне Мексиканского залива обнаружили зубы акулы, жившей 2,5 млн лет

На дней Мексиканского залива дайверы обнаружили окаменелости зубов самых крупных акул, которые жили 2,5 млн лет назад.

Благодаря данной находке можно будет подтвердить гипотезу ученых о том, что современная территория столицы штата Юкатан раньше располагалась под водой.

Дайверам удалось обнаружить 15 окаменелостей зубов акул и останков человека. Ученые провели анализ данных находок и выяснили, что некоторые зубы принадлежат акуле мегалодон, вымершей 2,5 млн лет назад.

Фото: twitter.com