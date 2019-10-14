Дикий енот проник в московское кафе и устроил погром

В Москве в кафе, расположенном в районе Шаболовки, бродячий енот устроил там настоящий погром. Об этом забавном происшествии сотрудники кафе рассказали в своем Instagram.

В сообщении говорится, что утром енот украл почти целую пачку печенек. Для сотрудников кафе так и осталось загадкой, как животное попало в город, а тем более в кафе.

Енот разбросал печенье на полу заведения и испугал работников, которые хотели запереть его в клетке. Но енот сбежал и оттуда. Тогда официант поймал его снова.

Сотрудники заведения приютили енота и теперь с помощью социальных сетей ищут его владельца.

Фото: pravda.ru

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