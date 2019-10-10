Российская компания может отправить туристов в космос без скафандров

Космические туристы, которых российская компания "Космокурс" будет отправлять в суборбитальные полеты, не нуждаются в скафандрах.

В Роскосмосе возражений по этому поводу нет, заявил генеральный директор "Космокурса" Павел Пушкин, пишет сегодня портал "Ридус".

По словам Пушкина, Роскосмос в ответ на направленные для согласования планы лишь запросил дополнительные расчеты и уточнения. По мнению специалистов "Космокурса", туристам должно хватить воздуха, который будет взят с Земли для компенсации возможных утечек.

"Закладываются определенные запасы по прочности, резервируются клапаны и прочие системы, размеры элементов, при отказе которых могут возникнуть утечки", — цитирует издание слова Павла Пушкина.

Впрочем, туристические полеты без скафандра планируют и зарубежные коллеги "Космокурса" из Virgin Galactic и Blue Origin.

Многоразовый комплекс для суборбитальных туристических полетов, как рассчитывают специалисты компании, будет за 15 минут подниматься на 200 километров над поверхностью Земли. Это позволит считать его пассажиров побывавшими в космосе, поскольку верхняя граница атмосферы установлена на высоте примерно в 100 километров.

Для запуска кораблей, по информации "Ридуса" компания "Космокурс" намерена построить в Нижегородской области собственный космодром.

Читайте также: Космонавты утверждают, что в невесомости удобнее спать

В США отказались доставлять туристов на МКС из-за отсутствия желающих

Фото: © YouTube