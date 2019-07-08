Рыба фугу признана одним из самых опасных деликатесов в мире. К такому выводу пришли эксперты, составившие список блюд из разных стран мира, которые могут вызвать летальный исход.
Морской обитатель представляет крайнюю опасность из-за того, что в иглах и внутренних органах рыбы содержится смертельный яд тетродотоксин, вызывающий паралич дыхания. Именно поэтому приготовление блюда следует доверять только опытным поварам.
К числу наиболее опасных деликатесов также отнесли и "танцующего осьминога", которого подают в Корее. От живого беспозвоночного отделяют щупальца и подают, когда они еще извиваются. Осьминог не ядовит, однако его конечности могут присосаться к горлу и закрыть дыхательные пути.
На третьей строчке среди самых опасных деликатесов оказались обезьяньи мозги. Их едят сырыми. Обезьяны могут быть заражены коровьим бешенством, которое приводит к слабоумию с последующим летальным исходом.
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