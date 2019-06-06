Житель британского города Ноттингем выиграл один миллион фунтов стерлингов (82 миллиона рублей) в лотерею и продолжил работать таксистом.
Как пишет издание The Daily Star, 64-летний англичанин отправился в магазин за молоком, но, увидев цену, передумал и купил два лотерейных билета. Вечером мужчина обнаружил, что сорвал крупный джекпот.
"На следующий день мы позвонили в лотерею из магазина цветов, где в то время работала моя дочь. Они провели все необходимые проверки безопасности и сказали: "Поздравляю, мистер Рис, вы миллионер!", - рассказал он изданию.
Мужчина, уже будучи миллионером, продолжил работать таксистом. Ему нравилась эта работа, а также люди, которые его окружали. Однако вскоре он начал чувствовать вину за то, что клиенты оплачивали свои поездки. После этого победитель лотереи решил уволиться и уйти на пенсию.
"Я приземленный человек, которому просто повезло", - признался он.
Сейчас британец приобрел долю в своем любимом футбольном клубе "Ноттс Каунти" и пока не собирается вкладываться во что-то крупное.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что выигравшая в лотерею 506 млн рублей жительница Воронежской области занялась благотворительностью.
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