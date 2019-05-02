Австрийские ученые признали волков заботливее собак

Волки заботятся о членах своей стаи больше, чем собаки. К такому выводу пришли австрийские зоологи из Университета Вены.
Как сообщает журнал PLOS One, ученые провели небольшой эксперимент: они посадили волков и собак в разные клетки - в одной из них находилась миска, а на стене второй был установлен планшет с картинками. Животное, которое находилось в клетке с планшетом, получало возможность нажать носом на картинку, после чего его сосед получал порцию пищи.
Выяснилось, что волки гораздо чаще собак нажимали на картинки, если их сосед был партнером по стае, и не делали этого, если видели незнакомую особь. Собаки одинаково часто выбирали изображения для знакомых и чужаков.
"Необходимость сотрудничать с другими членами стаи заставляла волков испытывать толерантность и щедрость по отношению к сородичам", - пояснила один из авторов исследования.
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