Электронные книги не смогут вытеснить бумажный формат

Электронные книги никогда не смогут полноценно заменить бумажные. Такое мнение высказала специалист Университета Ставангера в Норвегии Анне Манген.
"Фиксированность и постоянство бумаги как носителя текста, дают читателю "якоря" для ориентации в тексте и восприятия прочитанного. Удержание книги в руках, переворачивание страниц, сама неподвижность текста - все это служит "подпорками", которые облегчают восприятие текста", - передает агентство "РИА Новости" слова Мангер.
Она добавляет, что бумажный формат облегчает процесс чтения и понимания сложных текстов, а прокручивание текста на экране, напротив, только увеличивает нагрузку на читателя. Разница в восприятии текстов наиболее заметна, когда речь идет о больших и сложных материалах, где читателю требуется удерживать внимание на одном предмете. Восприятие коротких текстов, занимающих одну страницу или один экран, не зависит от носителя.
"Так что нам не стоит беспокоиться, что бумажные книги исчезнут", - заключила собеседница агентства.
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