Боец UFC восхитился нокаутирующим ударом провинциальной продавщицы

Английский Боец Даррен Тилл разместил на своей странице в Instagram видеозапись, на которой российская продавщица нокаутирует пьяного посетителя магазина.

"Если играешь с перьями, будь готов, что тебя пощекочут", — прокомментировал видео спортсмен.

История, привлекшая внимание мастера смешанных единоборств, произошла несколько лет назад в Гусе Хрустальном, когда на камеру видеонаблюдения оказалась записана драка в продуктовом магазине. Нетрезвый покупатель начал избивать другого посетителя, но был остановлен девушкой, которая сумела нокаутировать хулигана. Присутствовавшие в торговом зале мужчины в драку не вмешались, но оказали продавщице моральную поддержку.

Даррен Тилл, выступающий в полусредней весовой категории под прозвищем The Gorilla, занимает третью строчку в рейтинге международной организации смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC).

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инциденте в московской школе № 2109, где брат учительницы напал на директора учреждения с гаечным ключом.

Источник фото: кадр из видео, опубликованного Дарреном Хиллом в Instagram

Читайте также

Побои и бытовое насилие: как защитить себя

Футболисты бросили вызов Маре Багдасарян

Молчание жертв. Домашнего насилия все больше