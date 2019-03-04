Боец UFC восхитился нокаутирующим ударом провинциальной продавщицы.

Английский Боец Даррен Тилл разместил на своей странице в Instagram видеозапись, на которой российская продавщица нокаутирует пьяного посетителя магазина.
"Если играешь с перьями, будь готов, что тебя пощекочут", — прокомментировал видео спортсмен.
История, привлекшая внимание мастера смешанных единоборств, произошла несколько лет назад в Гусе Хрустальном, когда на камеру видеонаблюдения оказалась записана драка в продуктовом магазине. Нетрезвый покупатель начал избивать другого посетителя, но был остановлен девушкой, которая сумела нокаутировать хулигана. Присутствовавшие в торговом зале мужчины в драку не вмешались, но оказали продавщице моральную поддержку.
Даррен Тилл, выступающий в полусредней весовой категории под прозвищем The Gorilla, занимает третью строчку в рейтинге международной организации смешанных единоборств Ultimate Fighting Championship (UFC).
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инциденте в московской школе № 2109, где брат учительницы напал на директора учреждения с гаечным ключом.
Источник фото: кадр из видео, опубликованного Дарреном Хиллом в Instagram
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