Французскую корову Ольгу продали за рекордные 130 тысяч евро

На ежегодном сельскохозяйственном салоне, который проходит во Франции продали корову по имени Ольга за 130 тысяч евро. Участники салона отмечают, что это рекордная сумма, которую когда-либо отдавали за обычную корову.

Организаторы французского сельскохозяйственного салона пояснили, что такая высокая стоимость коровы связана с ее идеальными генетическими данными. У Ольги самый высокий селекционный индекс — 235. Ольга родилась в 2018 году и была выращена двумя фермерами, после чего ее приобрели канадский и немецкий профсоюзы животноводов.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала как корова поссорила федеральные силы и чеченскую полицию. В окрестностях Грозного началась перестрелка между российскими военными и полицейскими из-за того, что военный конвой сбил корову.

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