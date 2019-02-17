Кукла Барби с инвалидностью появится в США в июне

Цель производителя игрушки состоит в том, чтобы показать "многогранность представлений о красоте".
В июне компания Mattel из Америки выпустит куклу Барби с протезом на левой ноге и на инвалидном кресле. По словам производителей, цель выпуска такой игрушки — привить детям понимание, что физические недостатки и красота вполне совместимые понятия.
Как рассказали в Mattel, компания "способна поднять на более высокий уровень разговоры о физических недостатках через включение кукол в новую линию моды и демонстрацию многомерности понятий о красоте".
Новую куклу создавали при участии 13-летней Джордан Ривз — девочка родилась без левой руки. Инвалидное кресло проектировали с помощью специалистов детской клиники при Калифорнийском университете, пишет moneytimes.ru.
Напомним, первую куклу Барби выпустили в 1959 году в США в штате Висконсин. Создатели игрушки — супруги Рут и Эллиот Хэндлеры. Кукла впервые продавалась в двух вариантах — блондинка и брюнетка. Обе модели продавались в купальных костюмах черно-белого цвета, но одежду для кукол нужно было приобретать отдельно.
Фото: bingapis.com
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