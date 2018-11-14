В Китае найдена вторая терракотовая армия

Больше двух тысяч лет тому назад вместе с первым императором династии Цинь его верноподданные захоронили 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей из терракоты.

Обнаружено захоронение было лишь в 1970-ых годах. Наткнулись на удивительную находку, кстати, случайно — местные крестьяне просто-напросто бурили скважину. Сложно представить, какова была их степень удивления, когда они наткнулись на многотысячную терракотовую армию.

Сегодня же стало известно о том, что китайские археологи обнаружили еще одну терракотовую армию. Меньшей, правда, численностью и размерами. Археологи сообщают, что вторая терракотовая армия была предположительно создана на пару веков позже первой и представляет собой уменьшенную копию настоящей, всемирно известной. Если же обнаруженные в прошлом веке китайские воины были выполнены в натуральную величину, то рост найденных китайскими археологами буквально на днях не превышает 140 сантиметров.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что индийские археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом в десять тысяч лет. Они не представляют, что за цивилизация могла оставить их своим потомкам. Любопытно, что специалисты даже обратились за помощью к простым местным жителям.

Фото: facebook. com

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