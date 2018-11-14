В Китае найдена вторая терракотовая армия

Больше двух тысяч лет тому назад вместе с первым императором династии Цинь его верноподданные захоронили 8100 полноразмерных статуй китайских воинов и их лошадей из терракоты.
Обнаружено захоронение было лишь в 1970-ых годах. Наткнулись на удивительную находку, кстати, случайно — местные крестьяне просто-напросто бурили скважину. Сложно представить, какова была их степень удивления, когда они наткнулись на многотысячную терракотовую армию.
Сегодня же стало известно о том, что китайские археологи обнаружили еще одну терракотовую армию. Меньшей, правда, численностью и размерами. Археологи сообщают, что вторая терракотовая армия была предположительно создана на пару веков позже первой и представляет собой уменьшенную копию настоящей, всемирно известной. Если же обнаруженные в прошлом веке китайские воины были выполнены в натуральную величину, то рост найденных китайскими археологами буквально на днях не превышает 140 сантиметров.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что индийские археологи обнаружили наскальные рисунки возрастом в десять тысяч лет. Они не представляют, что за цивилизация могла оставить их своим потомкам. Любопытно, что специалисты даже обратились за помощью к простым местным жителям.
Фото: facebook. com
Читайте также:
Кому служила терракотовая армия?
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Сразу несколько пилотов различных авиакомпаний стали свидетелями неопознанных летающих объектов. Записи разговоров пилотов с диспетчерами доступны на YouTube.
По словам генерала Романенко, Украина готова была получить план по вступлению в НАТО в 2008 году. Но вмешались, сетует он, Россия и Германия.
Они собирались убить ряд политиков своей страны. Военнослужащие успели запастись оружием, боеприпасами и топливом.
Москва усилила свои позиции в Донбассе после выборов в ЛДНР 11 ноября. Получена легитимная власть, с которой можно вести экономическую интеграцию.