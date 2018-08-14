Французское ТВ опять поймали на лжи об охоте Путина на "тигров любви"

Во французских СМИ развернулась дискуссия о том, чем занимается на каникулах президент РФ Владимир Путин. Телеканал France 2 посвятил сюжет рассказу об охоте на тигров в Сибири и плаванию в холодном Байкале. Подтверждая свои слова, журналисты показали снимок главы Кремля рядом с распластанным на земле тигром.

Позже на страницах Libération появился материал, разоблачающий данные France 2. «Разоблачители» пояснили, что к ним обратились читатели, которые обнаружили подлог. Фото, которое было выдано за «свежее», датировано 2008 годом. Причем оно не связано ни с отпуском, ни с охотой.

Тогда Путин участвовал в экспедиции с учеными, которые следят за тем, как живут тигры в естественной среде. Во время работы на журналистов, освещавших событие, набросилась тигрица. Путин выстрелил в нее транквилизатором. После чего на спящее животное одели датчик, передающий место нахождения зверя.

Позже защитники животных утверждали, что тигрица погибла, т.к. доза была велика. Другие говорили, что это лишь демонстрация. Тигра специально привезли из зоопарка. Однако важно иное - фото, которым France 2 пыталось доказать свои измышления, не связано с охотой.

Кроме того, Libération вспомнили, что их коллеги уже пытались «провернуть» подобное. Тогда они также хотели приписать российскому лидеру страсть к охоте. Интересен еще один факт издание-разоблачитель назвало амурского тигра «тигром любви». Эти два слова отличаются во французской орфографии лишь написанием первой буквы - заглавной или прописной.

Справедливости ради стоит отметить: телеканал France 2 извинился за ошибку.

Источник фото: REX/Shutterstock

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