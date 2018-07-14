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Французский фермер три года скрывал у себя останки мастодонта

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Найдя на территории своих угодий череп вымершего животного, француз испугался, что ему будут докучать дотошные археологи и назойливые журналисты. Недолго думая, фермер отнес находку к себе домой и никому не сообщил о ней. Но вот, по прошествии трех лет с того момента, как мужчина нашел на своих плантациях останки, он все-таки решил обратиться в местный музей. По словам фермера, он просто не представлял, что ему делать с находкой, пролежавшей у него дома три года.

Французский фермер три года скрывал у себя останки мастодонта. 389517.jpeg

Специалисты местного музея выяснили, что череп принадлежит пиренейскому мастодонту. Длина черепа, кстати, составляет около двух метров. Каким образом фермер хранил его у себя дома, остается неизвестным. Образец ДНК, к сожалению, у исследователей взять не получится — уж слишком древние останки. По оценкам ученым, им, скорее всего, больше 10 миллионов лет.

Этот вид мастодонтов интересен тем, что они имели не только по-настоящему огромные бивни, но и пару клыков, растущих из нижней челюсти. Клыки эти могли достигать почти метра в длину.

Находка стала настоящим открытием для служителей местного музея. По словам одного из работников, Френсиса Дюрантона, он охотился за этим видом около 35 лет, а его наставник, ныне почивший, и вовсе всю жизнь. По словам Дюрантона, найти полный череп — редкая удача, а что же касается данного вида, так это и вовсе первый известный человечеству случай. Открытие доказывает, что мастодонты обитали в этой части Европы 10, 12, а, быть может, и 15 миллионов лет назад, резюмирует Дюрантон.

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