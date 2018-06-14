Опубликованы расистские высказывания Альберта Эйнштейна

Фото: википедия

Принстонский университет впервые опубликовал путевые заметки физика-теоретика Альберта Эйнштейна, сделанные им в начале 20-ых годов. Во многих из заметок содержатся объективно расистские замечания ученого по поводу того или иного народа.

Так, китайцев Эйнштейн назвал грязным, работящим и тупым народом. Также ученый посетовал на то, как китайцы употребляют пищу. Он нашел ужасным то, что они не сидят за столом, как европейцы, а питаются сидя на корточках, "будто справляют нужду в лесу". Рассуждая о китайцах, Эйнштейн обозвал их весьма своеобразной нацией и сравнил со скотом. Также ученый добавил, что ему будет крайне обидно, если китайцы вытеснят остальные нации.

Физик вел свои дневники во время поездки в Азию в 1922–1923 гг. Помимо Китая Альберт Эйнштейн останавливался в Шри-Ланке, Японии и Индии. Жителям этих стран также досталась порция критики в его путевых заметках.

Многие из тех, кто знали Альберта Эйнштейна лично, не замечали в его мировоззрении расизма. Сам Эйнштейн называл же себя пацифистом. Знакомые и близкие отзывались о нем как о человеке большой доброты, искреннем, жизнерадостном и дружелюбном. Отмечалось даже, что ученый терпеть не мог позировать художнику, но, если тот заявлял, что продажа картины спасет его от голода, Эйнштейн тут же соглашался и мог просидеть неподвижно несколько часов подряд.

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