Apple заставит сотрудников стоять для защиты от рака

Руководство корпорации Apple приняло решение оборудовать стоячие рабочие места для всех своих сотрудников в новой штаб-квартире Apple Park.

Как пишет Business Insider, ранее глава Apple Тим Кук назвал сидячий образ жизни новым раком. По его словам, многие сотрудники Apple, использующие "умные" часы компании, встают со своего рабочего места за 10 минут до начала нового часа и начинают двигаться.

Кук пояснил, что "всем нашим сотрудникам мы предложили стоячие рабочие места. Для вашего стиля жизни гораздо лучше, когда вы можете немного постоять, потом посидеть и так далее".

Ранее сообщалось, что на территории кампуса Apple растут фруктовые деревья, плоды которых используются в столовых для сотрудников. Кроме того, в штаб-квартире также находится большой тренажерный зал.

"Правда.Ру" уже информировала о том, что пользователи нашли способ "убить" любой гаджет Apple. Интернет-пользователи рассказали об уязвимости в iOS и macOS, и продемонстрировали, как моментально выключить устройство.

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