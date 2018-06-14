Apple заставит сотрудников стоять для защиты от рака

Руководство корпорации Apple приняло решение оборудовать стоячие рабочие места для всех своих сотрудников в новой штаб-квартире Apple Park.
Как пишет Business Insider, ранее глава Apple Тим Кук назвал сидячий образ жизни новым раком. По его словам, многие сотрудники Apple, использующие "умные" часы компании, встают со своего рабочего места за 10 минут до начала нового часа и начинают двигаться.
Кук пояснил, что "всем нашим сотрудникам мы предложили стоячие рабочие места. Для вашего стиля жизни гораздо лучше, когда вы можете немного постоять, потом посидеть и так далее".
Ранее сообщалось, что на территории кампуса Apple растут фруктовые деревья, плоды которых используются в столовых для сотрудников. Кроме того, в штаб-квартире также находится большой тренажерный зал.
"Правда.Ру" уже информировала о том, что пользователи нашли способ "убить" любой гаджет Apple. Интернет-пользователи рассказали об уязвимости в iOS и macOS, и продемонстрировали, как моментально выключить устройство.
Читайте больше:
Apple раскрыла отличия и тайны iOS 12
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.
День России - это крайне странный праздник для нашей страны. Если не сказать больше - увы, но для многих граждан России это и не праздник вовсе. Давайте разберемся, почему?
В ДНР считают, что в планы украинского правительства входит сбить вертолет с европейской делегацией и обвинить в произошедшем Донецк.
Из-за чего осмелел министр транспорта Малайзии? О торговой войне между США и ЕС. Почему причина трагедии в Иркутском ТРЦ — недостаток суверенитета России? На эти и другие темы в видеостудии поговорили главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова и депутат Государственной Думы Евгений Федоров.