В Канаде видели снежного человека. Видео

Охотник из Канады Росс Робертс выложил в сеть ролик, демонстрирующий встречу со странным существом.
Робертс снял это видео на охоте, находясь в засаде. Канадец собирался поживиться мелкой или средней дичью, но внезапно услышал звуки, которые могло издавать только довольно большое животное.
В итоге Робертс вытащил телефон, включил режим записи и увеличил картинку. На кадрах видео он высмотрел странное существо огромного роста, покрытое длинной шерстью и очень похожее на гориллу.
Дома Росс внимательно просмотрел запись и еще раз убедился, что повстречавшееся ему в лесу существо явно было похоже на человека.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что ученые собирались представить неопровержимые доказательства существования снежного человека. Дело в том, что канадским исследователям удалось найти берлогу таинственного существа, а также его следы.
Ученые оборудовали найденную берлогу снежного человека камерами видеонаблюдения, а также микрофонами. На деревьях, расположенных поблизости, были установлены лазерные датчики. Конечно, на помощь исследователям пришли еще и летающие дроны. Но наглядных доказательств миру так и не удалось предоставить.
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