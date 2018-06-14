Американцы решили, как выглядит Бог

Фото: Joshua Conrad Jackson/PLOS One

Несколько сотен американцев поделились свои мнением с физиологами по поводу того, как мог бы выглядеть Бог. Ответы участников опроса исследователи объединили в одно изображение и получили нечто вроде "фоторобота" Бога.

В исследовании ученых из Университета Северной Каролины приняли участие около пятисот человек. Отметим, что все они назвали себя христианами. Эксперимент проходил следующим образом. Респондентам предлагалось выбрать из нескольких фотографий ту, которая больше всего соответствовала их представлениям о внешности Бога. После ученые совместили все выбранные респондентами картинки в одну, тем самым получив портрет Бога, каким видят его американцы.

Исследователи отмечают, что в опросе приняли участие не только представители разного пола и расы, но и политических убеждений. В связи с этим можно проследить достаточно любопытные закономерности. Консерваторы, например, видят Бога более мужественным и волевым, а либералы — женственным, красивым и молодым. Интересно также, что более молодые участники опроса считают, что и Бог выглядит молодо.

Исследование основывалось на так называемом методе обратной корреляции. Организаторы опроса взяли изображение, скажем так, "среднего американца" — лицо, получившееся из полусотни фотографий граждан США. Затем с помощью компьютерной графики полученное лицо изменили и исказили, тем самым получив необходимую для исследования базу данных изображений, которые впоследствии и показывали участникам эксперимента.

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