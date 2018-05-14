100 000 видеогеймеров доказали неправоту Эйнштейна

30 ноября 2016 года 100 000 видеогеймеров одновременно сыграли в игру. В свое время они наверняка расстроили бы Альберта Эйнштейна.

Фото: скриншот The BIG Bell Test

Физика, которая управляет самыми основными аспектами нашей Вселенной, опирается на математику. Она идеально работает практически всегда, но сегодня квантовая запутанность может показаться абсолютно неверной.

Новый эксперимент, проведенный Морганом Митчеллом из испанского Института фотографии, под названием Big Bell Test, показал, что, идея Эйнштейна была неправильной. То, что Эйнштейн назвал "действием на расстоянии", описывает вещи, которые разделены территориально, но кажутся неразрывными математически, так как одно сразу влияет на другое.

Ученые знали об этих жутких корреляциях с момента квантовой физики еще в 1935 году. Давайте начнем с того, как все работает в реальном мире. Допустим, у вас были яблоко и апельсин, вы положили их в разные пакеты для завтрака и отправили каждый пакетик с одним из двух детей в разные стороны.

Если один ребенок открывает сумку и видит апельсин, то сразу же знает, что у другого ребенка должно быть яблоко. Очевидно, что взгляд на апельсин не привел к тому, что фрукт в другом мешке стал яблоком. Зная максимум о деталях ситуации, можно догадаться, какие фрукты были у каждого ребенка.

Но в разработках Джона Стюарта Белла квантовая физика работает не так. Если бы апельсины и яблоки следовали правилам квантовой механики, то оба мешка одновременно содержали бы оба плода до того, как произойдет измерение. При вскрытии мешка каждый плод принимает определенную идентичность, независимо от того, как их делили в самом начале.

Отметим, что подобные эксперименты опираются на тот факт, что после нескольких проб появятся специальные корреляции, которые возможны только в том случае, если бы частицы берут на себя смелость изменяться в зависимости от ситуации.

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