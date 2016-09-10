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Как стать "невкусным" для комаров

Интересные Новости

С наступлением лета на людей тучами нападают комары. Казалось бы: не страшное насекомое, но больно уж неприятно- надоедливое:

Как стать "невкусным" для комаров
  • Их тонкое монотонное жужжание способно, буквально, довести до белого каления. А зуд на месте укусов, кажется, вообще невозможно унять.

И хотя эти насекомые скорее раздражают, чем опасны, но и они могут переносить болезни.

Как остановить комаров "на подступах к телу" и "отбить у них аппетит — советы дерматолога Габриэллы Бертолли.

Оказывается, сделать это несложно, если чуть скорректировать свои ежедневные гигиенические процедуры.

Советы

  • Комары летят на запах. Просто смените шампунь, отказавшись от сильно пахнущих — волосы долго удерживают запахи.
  • Избегайте использования ароматизированных средств по уходу за кожей лица. Замените привычные очищающие средства, крема и маски на гипоаллергенные — они не оставят запаха на коже.
  • Не распыляйте одеколон, духи или спрей для тела вокруг шеи — наносите их только на одежду.
  • Для стирки тоже лучше выбирать средства без запаха.
  • Нанесите средство от насекомых на одежду, которую вы носите, а также на кожу и волосы.

Спать без комаров

  • Сожгите свечу с репеллентом от насекомых в помещении.
  • Не заносите домой растения, которые были на открытом воздухе.

К слову, по мнению ООН, комары не так безобидны, как кажутся.

С самым опасным в жизни мы встречаемся каждое лето

Список самых опасных в мире животных опубликовала продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.

Рейтинг был составлен по результатам исследования, в котором специалисты посчитали количество смертей после встречи с тем или иным представителем фауны.

Оказалось, что самым опасным животным мира является не человек. И даже не акула, которые занимают самую низкую позицию в списке. Вопреки распространённому мнению, на людей они нападают достаточно редко. В 2014 году от зубов акула погибло 3 человека. В 2015 — 6.

Приблизительно то же самое можно сказать и про волков. Они убивают около 10 человек в год. Со львами статистика уже начинает повышаться. Они ответственны за 22 и более смертей в год.

При этом, слоны и бегемоты в этом отношении гораздо опаснее львов. Они делят одну позицию и убивают 500 и более человек в год. Причём бегемоты исключительно агрессивны по отношению к людям, и очень долгое время считались самыми опасными животными во всей Африке. Нередки случаи, когда они переворачивают лодки.

Ленточные черви вызывают около 700 смертей в год. Крокодилы — около 1000. С аскаридами всё становится серьёзнее. Из-за них погибают 4500 человек в год.

Муха цеце провоцирует летаргический энцефалит, из-за которого умирают около 10000 человек в год. Из-за болезни Шагаса, распространяемой триатомовыми клопами, погибают около 12000 человек в год.

Очень опасна для людей и пресноводная улитка. Она является носителем заболевания под названием шистосомоз, убивающего более 20000 человек каждый год.

Собаки вызывают 35000 смертей каждый год. Происходит это, как правило, в связи с вирусом бешенства.

Третье место по опасности занимают змеи, из-за укусов которых гибнет более 100000 человек каждый год. Второе место — сами люди, которые лишают жизни в среднем 437000 человек каждый год.

Самым опасным животным является комар. Он переносит малярию и другие болезни, из-за которых погибают около 750000 человек в год.

Так что, посмотрев этот своеобразный "рейтинг опасности", можно сделать вывод:

  • наибольшая беда подстерегает нас там, где мы меньше всего этого ожидаем: огромные размеры и острые зубы не всегда делают животное самым опасным.

 

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Автор: Ольга Лебедева
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