Мику Джаггеру спели в храме Василия Блаженного. Но он ничего не понял

Москву посетил известный музыкант Мик Джаггер. 74-летний вокалист легендарной группы "The Rolling Stones" сходил на матч сборных Англии и Хорватии, затем отправился на прогулку по Красной площади, а по пути заглянул в храм Василия Блаженного.
Сопровождавший Джаггера во время его прогулки по Москве Константин Андрикопулос, представитель компании Bosco, рассказал, что во время их посещения в храме пел церковный хор. Что интересно, в храме известного музыканта узнали, и он даже сфотографировался с хором.
Сам храм произвел на Мика Джаггера неизгладимое впечатление — по его словам, он почувствовал там дух "настоящей России".
Церковный хор решил порадовать Джаггера — они решили исполнить для него "Господи помилуй". Но по словам одного из участников хора, музыкант не обратил на это ровным счетом никакого внимания, сообщает РИА "Новости". Джаггер постоял некоторое время, послушал, сфотографировался с хором и удалился. Наверное, британский музыкант просто вообще ничего не понял.
Напомним, что "The Rolling Stones" — настоящая легенда британской рок-музыки. Группа образовалась в июле 1962 года и долгие годы соперничала по популярности с не менее легендарными "The Beatles". Общемировой тираж альбомов "The Rolling Stones" превысил 250 миллионов.
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