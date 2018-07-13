Раскрыта загадка древнего папируса, о котором спорят уже четыре века

Одной загадкой на планете Земля стало меньше. Несколько веков человечество пыталось понять, что же именно собой представляет так называемый Базельский папирус, названный так в честь швейцарского университета, в котором хранится.
Так, просканировав злосчастный папирус ультрафиолетом, исследователи пришли к неожиданному выводу — оказывается, таинственный папирус есть не один лист древней писчей бумаги, а сразу несколько, склеенных воедино.
Профессор древней истории Сабина Хьюбнер поделилась впечатлениями от открытия ученых. По ее словам, это просто потрясающе, ведь текст очень ценный. Хьюбнер заявила, что страницы посвящены медицине и написаны в период античности. Поэтому исследователи с осторожностью говорят о том, что, возможно, у них в руках оказались записи самого Галена, или же его ученика и последователя.
Гален — известнейший древнеримский медик, проживавший во втором веке нашей эры. Знаменит Гален своими трудами по систематизации знаний античный медицины и работами с трудами самого Гиппократа. Также Гален застал и описал в своих дневниках Антониновскую чуму, унесшую в 165-168 годах жизни нескольких миллионов человек.
Теперь Сабина Хьюбнер хочет оцифровать полученные записи и внести их в единый международный реестр данных.
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