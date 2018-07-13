День дьявола: мир встретил суперзатмение в пятницу 13-ого

В пятницу 13-го произошло уникальное явление - солнечное затмение с суперлуной, сообщили ученые. Оно случается крайне редко и вновь в пятницу 13-го повторится только в 2080 году.

Затмение началось в 04:48 по московскому времени на восходе Солнца в юго-западной части Индийского океана. Завершилось удивительное явление в 07:14 между Новой Зеландией и Антарктидой. Об этом пишут "Известия".

Однако застать и запечатлеть событие не удалось практически никому из жителей Земли. Луна находится слишком близко к планете, поэтому затмение нельзя было посмотреть на большей части Земли.

Солнечным затмением называют процесс, когда Луна полностью или частично скрывает Солнце от наблюдателя. Чтобы оно произошло, нужно чтобы новолуние проходило вблизи одного из лунных узлов - точек пересечения видимых орбит Луны и Солнца.

В этот раз Луна закрывала Солнце лишь на небольшую часть. В последний раз подобное затмение выпадало на пятницу 13-го в 1974 году, тогда части землян удалось его наблюдать.