Трамп выдвинут на "Нобелевку" за укрощение Кима

Глава Соединенных Штатов Америки был номинирован на Нобелевскую премию мира за его работу, связанную с денуклеаризацией Северной Кореи. Последний срок приема заявок на этот год уже прошел, но у Трампа есть все шансы получить премию в году следующем.

Номинации на самый желанный приз мира открыты для законодателей, ученых и исследователей со всего мира. Нобелевский комитет в Осло обычно получает сотни номинаций каждый год, а в число кандидатов также входят президент России Владимир Путин, бывший кубинский лидер Фидель Кастро и актриса Сьюзан Сарандон. В этом году было выдвинуто рекордное число 330 человек.

Номинация Трампа исходила от двух правых членов партии прогресса Норвегии, которая выступает за ограниченную иммиграцию и снижение налогов.

"То, что происходит сейчас, является историческим, — заявил член партии Пер-Вилли Амундсен, — сегодня в мире ведется процесс обеспечения мира во всем мире. Это хрупкий, долгий и кропотливый процесс, но мы должны, конечно, делать все возможное, чтобы это принесло свои плоды".

Нобелевскую премию мир получал и экс-президент США Барак Обама — "за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми". Позже, правда, награду у первого темнокожего президента Соединенных Штатов Америки награду хотели забрать, признав вручение "ошибкой". Да и сам Обама говорил, что этой премии не заслужил.