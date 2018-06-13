Петросян рискнул "хайпануть" на Кадырове и сборной

Жесткие шутки в адрес российский футбольной сборной недопустимы. Так юморист Евгений Петросян прокомментировал песню коллеги Семена Слепакова "Оле-оле-оле", созданную накануне чемпионата мира.
Петросян подчеркнул, что поведение Слепакова престало тем, кто не любит Россию. Сейчас у страны есть задача — достойно провести соревнования. По мнению Петросяна, не так важно проиграет сборная или победит, как уровень, на котором пройдет ЧМ. Итог игры всегда зависит от совокупности разных факторов, среди которых мастерство и везение. Юморист согласился с тем, что у отечественной сборной шанс занять первое место не велик, однако это не повод куражиться.
Напомним, с чего началась история: на YouTube появилось шуточное видео комедианта, по сюжету Рамзан Кадыров занял должность тренера российской сборной. Однако это не помогло хорошо выступить команде.
На видео уже ответил глава республики: он написал шутливое стихотворение и сказал, что всегда будет поддерживать Россию. Также прокомментировал композицию его помощник Джамбулат Умаров, призвав не злоупотреблять добрым нравом Кадырова и перестать зарабатывать "очки" на его имени.
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