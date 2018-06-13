Путин въехал на обложку Charlie Hebdo на танке

Новый выпуск французского журнала Charlie Hebdo вышел с карикатурой на обложке, посвященной грядущему чемпионату мира по футболу в России. Карикатура была опубликована на официальной странице журнала в Twitter вместе с анонсом номера.
На карикатуре изображен президент Российской Федерации Владимир Путин, направляющий дуло танка на футбольные ворота. "Вперед, русские!" гласит надпись на карикатуре.
Отметим, что скандальные, броские и жесткие карикатуры являются неотъемлемой частью французского еженедельника. Так, в 2015 году журнал выпустил карикатуру на одного из лидеров группировки ИГИЛ (запрещенной в России террористической организации). Дело тогда закончилось трагедией — радикальные исламисты ворвались в редакцию газеты в Париже и убили 12 человек. Позже, в 2016, Charlie Ebdo глумливо прошелся по катастрофе российского Ту-154. В прошлом году журнал вышел с карикатурой на открытие православного храма в Париже. Кроме того, сама статья под карикатурой глумливо и издевательски обсудила православие в России.
Что хотели сказать редакторы журнала карикатурой с президентом России, не совсем понятно. То ли намекнули на высокий уровень милитаризации российского общества, то ли выразили опасения возможными беспорядками на чемпионате мира по футболу. Во всяком случае, Charlie Hebdo в очередной раз удалось то, ради чего они и выпускают подобного рода карикатуры — внимание общественности они привлекли.
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