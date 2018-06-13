Американские бизнесмены намерены начать добычу золота на астероидах. Согласно предварительным данным, в космосе этого элемента достаточно, чтобы каждый землянин получил до ста миллиардов долларов.
Золото в космосе стоит сотни квинтиллионов долларов (единица с 18-ю нулями). Как пишет издание Актуальные новости, некоторые из американских бизнесменов уже вкладывают финансы в построение ракет, приспособленных к этой цели.
К примеру, руководство компании Deep Space Industries разрабатывает паровой двигатель для космических аппаратов, а британская организация AMC отправляет в галактику небольшое устройство для добычи платины из астероидов.
Не исключено, что в скором будущем добыча драгметалла в космосе уничтожит мировую экономику. Первая из таких миссий запланирована NASA на 2020 год.
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