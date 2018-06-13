Американский бизнес решил захватить астероиды

Американские бизнесмены намерены начать добычу золота на астероидах. Согласно предварительным данным, в космосе этого элемента достаточно, чтобы каждый землянин получил до ста миллиардов долларов.

Золото в космосе стоит сотни квинтиллионов долларов (единица с 18-ю нулями). Как пишет издание Актуальные новости, некоторые из американских бизнесменов уже вкладывают финансы в построение ракет, приспособленных к этой цели.

К примеру, руководство компании Deep Space Industries разрабатывает паровой двигатель для космических аппаратов, а британская организация AMC отправляет в галактику небольшое устройство для добычи платины из астероидов.

Не исключено, что в скором будущем добыча драгметалла в космосе уничтожит мировую экономику. Первая из таких миссий запланирована NASA на 2020 год.