Рамзан Кадыров не заставит Слепаков извиняться за песню о ЧМ-2018

Творческий ответ на юмористическую песню Слепакова "Оле-оле-оле" опубликовал Рамзан Кадыров. В стихах глава республики рассказал о местном футбольном клубе, где он почти ФИФА, а также пообещал поддерживать страну.

https://vk.com/ramzan

Кадыров также отметил, что композиция ему понравилась и он смялся, когда смотрел ролик. Кроме того, глава республики предложил артисту вместе создать песню-поддержку для российской команды.

Напомним, история началась с того, что комедиант записал шуточную композицию "Оле-оле-оле", по сюжету которой глава республики занял пост тренера российских футболистов. К сожалению, даже это не помогло команде достойно выступить.

"Правда.Ру" уже писала, как отреагировал на ролик республиканский министр Джамбулат Умаров. Он сказал, что видео получилось пошлым, также низкопробным. Стоит отметить, что чиновнику удалось предсказать реакцию Кадырова. Умаров отметил хорошее чувство юмора своего начальника.

Не лишним будет сказать, что за один день на YouTube видео набрало более 2 миллионов просмотров.

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