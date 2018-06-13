Американцы будут пить виски на основе бобровой струи

Фото: Pravda.Ru

Бобровая струя — вещество специфичного запаха. По консистенции она напоминает не маслянистую жидкость, а нечто вроде мокрого песка. Бобровая струя вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах. Данным веществом животные помечают территорию.

Винокурня в Нью-Гэмпшире уже выпустила первую партию виски, выдержанного на бобровой струе. Отметим, что новинка имеет крепость в 44 процента и получила название Eau De Musc. По выражению представителей винокурни, этот довольно специфичный ингредиент придаст виски яркий цвет и фруктовый вкус. Столь необходимый для изготовления нового сорта виски компонент компания будет получать у местных охотников.

Чтобы получить эту самую бобровую струю, бобров обычно убивают. Но на сегодняшний день уже разработана методика получения этого вещества без вреда для животного.

Виски — крепкий алкогольный напиток. Его получают из различного рода зерна. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза. Традиционными регионами, производящими виски, являются Шотландия и Ирландия, но Соединенные Штаты Америки также не являются аутсайдерами в этой сфере. Общий объем производства виски в США достигает 37 млн ящиков.

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