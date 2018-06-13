Бобровая струя — вещество специфичного запаха. По консистенции она напоминает не маслянистую жидкость, а нечто вроде мокрого песка. Бобровая струя вырабатывается у бобров в прианальных препуциальных железах. Данным веществом животные помечают территорию.
Винокурня в Нью-Гэмпшире уже выпустила первую партию виски, выдержанного на бобровой струе. Отметим, что новинка имеет крепость в 44 процента и получила название Eau De Musc. По выражению представителей винокурни, этот довольно специфичный ингредиент придаст виски яркий цвет и фруктовый вкус. Столь необходимый для изготовления нового сорта виски компонент компания будет получать у местных охотников.
Чтобы получить эту самую бобровую струю, бобров обычно убивают. Но на сегодняшний день уже разработана методика получения этого вещества без вреда для животного.
Виски — крепкий алкогольный напиток. Его получают из различного рода зерна. При изготовлении виски может использоваться ячмень, рожь, пшеница или кукуруза. Традиционными регионами, производящими виски, являются Шотландия и Ирландия, но Соединенные Штаты Америки также не являются аутсайдерами в этой сфере. Общий объем производства виски в США достигает 37 млн ящиков.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Докажите, что по делу о крушении МН17 использовались ложные доказательства. Так прокомментировала Bellingcat пост в твиттере первого зама постоянного представителя РФ при ООН Дмитрия Полянского о своей работе.
Грузинская свалка превратилась в инкубатор. Это произошло из-за того, что марнеульская птицефабрика выкинула туда яйца.
Сирия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Конечно, этот шаг Асада согласован с Москвой, но не с Тегераном, высказал мнение видеостудии Pravda.Ru член президиума Академии геополитических проблем Араик Степанян. Это предупреждение Грузии о том, чтобы она не воплощала свои планы вступления в НАТО.