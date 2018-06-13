Волонтером на ЧМ-2018 станет бабушка из Саранска

Лидии Волковой — 86 лет. Безусловно, она станет самым возрастным волонтером на грядущем чемпионате мира по футболу.
Со своими задачами Лидия Волкова ознакомилась в декабре прошлого года на одном из хоккейных матчей в Саранске. Отмечается, что на чемпионате мира бабушка, скорее всего, будет трудиться в одном из информационных пунктов для туристов.
До того, как выйти на пенсию, Лидия Волкова работала бухгалтером Министерства финансов Мордовии.
Несмотря на свой пожилой возраст, Лидия Волкова занимается спортом и старается изучать и познавать что-то новое. Волонтер, например, изучает английский язык и может отжаться 15 раз — весьма похвальный результат для женщины ее возраста. Также Лидия Волкова отметила, что всерьез увлекается командными видами спорта. По ее словам, она знает по именам многих хоккеистов и футболистов. Волонтер добавила, что раньше для этого у нее была специально отведенная общая тетрадь.
Отметим, что на чемпионате мира по футболу будет присутствовать несколько сотен возрастных волонтеров. Как говорят организаторы турнира, работать пожилые люди будут наравне с молодыми, но их не будут привлекать к работе, связанной с физическими нагрузками.
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