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СМИ: половина США следит за взбирающимся енотом

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СМИ: половина США следит за взбирающимся енотом. 388012.jpeg
Фото: twitter.com/@Johnson88Ben

В Сент-Поле, штат Миннесота, произошло событие, приковавшее к себе внимание чуть ли не всех американцев. Причиной всему — бесстрашный енот, взбирающийся наверх по стене небоскреба. Поначалу его заметили на соседнем здании и тут же согнали оттуда. Зверек не испугался и не улизнул, а принялся карабкаться по другому зданию, самому высокому в городе.

О приключении енота рассказала местная радиостанция, после чего у истории появился свой тег #MPRraccoon. Как того и следовало ожидать, работа в офисах, что находятся в здании, по которому карабкается енот, встала: десятки сотрудников следили за передвижениями животного, переживали за него и писали о его местоположении в Twitter.

Так, один из сотрудников местного офиса написал: "Сейчас полдень, енот на тринадцатом этаже. Надеюсь, с ним все будет в порядке".

Другой свидетель подивился в Twitter храбрости енота — а вы, мол, смогли бы чувствовать себя столь уверенными, находясь на наружной высоте на высоте 21-го этажа?

Ситуация привлекла внимание и городской администрации, которые заверили всех сочувствующих, что снимут енота с крыши, как только он туда доберется. Но в какой-то момент зверек устал, решил немного отдохнуть на карнизе, а затем принялся спускаться вниз.

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