Извинится ли Слепаков перед Кадыровым за сборную России?

От Семена Слепакова потребовали извинений за песню-шутку "Оле-оле-оле". Творчество комедианта не понравилось чеченскому министру по нацполитике и внешним связям Джамбулату Умарову. Он не оценил юмора Слепакова о том, что Кадыров, заняв пост тренера национальной футбольной команды, не справился с задачей, и сборная ударила лицом в грязь.

Фото: википедия

По мнению чеченского чиновника, ролик получился гадким, пошлым и низкопробным. Также Умаров отметил, что Кадырова отличает хорошее чувство юмора. Это и спасет автора от "ответных" мер. При этом министр посоветовал актеру и его товарищам по цеху не злоупотреблять добродушием главы республики и прекратить искать славы и рейтингов, эксплуатируя его имя.

Отметим, что за один день видео, опубликованное на YouTube, посмотрели более двух миллионов человек.

Читайте также:

Как Кадыров и чеченцы покарают провокаторов и паникеров в соцсетях