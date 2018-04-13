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Источник Правда.Ру

Секрет египетских мумий стал ключом к удивительному открытию

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Генетический анализ образцов древнеегипетских мумий показал, что  ДНК египтян ближе к европейской, нежели к африканской.

Секрет египетских мумий стал ключом к удивительному открытию. 385856.jpeg
flickr.com

Таким образом, можно сделать вывод, что жители Египта выглядели не так, как считают многие.

По словам ученых, они использовали генетический материал тех мумий, возраст которых составляет более 3,5 лет. В те времена Древний Египет считался довольно изолированным государством.

Как пишет издание Актуальные новости, древние египтяне - выходцы из Южной Европы. Не исключено, что Тутанхамон являлся жителем Испании или же Франции. 

"Правда.Ру" ранее сообщала, что охранник  Смитсоновского музея был уличен в сексе с египетской мумией.

Как пишет Worldnewsdailyreport.com, 44-летний Джеймс Монро работал ночным сторожем в музее и зарекомендовал себя положительно. В течение последних девяти лет его считали образцовым работником.

Не так давно  мужчина развелся с женой и, по словам коллег, стал очень подавленным и раздражительным. В последнее время он вел себя довольно странно. Начальник обратил внимание на то, что одна из мумий была повреждена во время его вахты. После этого в зале установили видеокамеры. 

По данным видеорегистраторов, Монро открывал стеклянную витрину и насиловал 2500-летнюю египетскую мумию. После осмотра выявили, что мумия сильно повреждена в паховой области.

Охранника сразу же уволили и подали иск в суд за непристойное обнажение и разрушение собственности.

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