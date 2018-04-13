Генетический анализ образцов древнеегипетских мумий показал, что ДНК египтян ближе к европейской, нежели к африканской.
Таким образом, можно сделать вывод, что жители Египта выглядели не так, как считают многие.
По словам ученых, они использовали генетический материал тех мумий, возраст которых составляет более 3,5 лет. В те времена Древний Египет считался довольно изолированным государством.
Как пишет издание Актуальные новости, древние египтяне - выходцы из Южной Европы. Не исключено, что Тутанхамон являлся жителем Испании или же Франции.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что охранник Смитсоновского музея был уличен в сексе с египетской мумией.
Как пишет Worldnewsdailyreport.com, 44-летний Джеймс Монро работал ночным сторожем в музее и зарекомендовал себя положительно. В течение последних девяти лет его считали образцовым работником.
Не так давно мужчина развелся с женой и, по словам коллег, стал очень подавленным и раздражительным. В последнее время он вел себя довольно странно. Начальник обратил внимание на то, что одна из мумий была повреждена во время его вахты. После этого в зале установили видеокамеры.
По данным видеорегистраторов, Монро открывал стеклянную витрину и насиловал 2500-летнюю египетскую мумию. После осмотра выявили, что мумия сильно повреждена в паховой области.
Охранника сразу же уволили и подали иск в суд за непристойное обнажение и разрушение собственности.
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