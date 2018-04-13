В США разгорается скандал по поводу сообщений о том, что у американского президента Дональда Трампа есть внебрачный ребенок.
Экс-привратник принадлежащего Дональду Трампу небоскреба Дино Саджудин рассказал, что у президента США есть внебрачный ребенок от домоправительницы.
Издание National Enquirer якобы заплатило $30 тыс. за эту информацию. Таблоид так и не опубликовал материал, но он все равно просочился в прессу.
По словам Саджудина, "во время службы в Trump World Tower меня инструктировали не критиковать бывшую домоправительницу Трампа за её связь с президентом, от которого она родила ребенка".
Как пишет New York Post, Саджудин признался, что был удивлен публикации в прессе конфиденциального соглашения, которое он заключил с изданием. Стоит отметить, что владельцем American Media, которой принадлежит National Enquirer, является близкий друг Трампа Дэвид Пекер.
"Правда.Ру" ранее сообщала, что письмо первой леди США Маланьи Трамп, в котором она выражает благодарность за подаренную шубку из искусственного экомеха, сделанную в России, опубликовала Памела Андерсон.
"Я весьма благодарна за присланную тобой шубу из искусственного экомеха (производителя) Only Me. Я признательна за твою поддержку и ободряющие слова - они значат многое", - говорится в письме, которое датировано 20 апреля.
Меланья Трамп добавила, что вместе с Андерсон она может "воодушевить больше женщин на защиту своих убеждений".
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