Мыши, спасаясь от бури, залезли в банкомат и съели наличку. Видео

В Казахстане в Астане пара мышей, спасаясь от снежной бури, залезла в банкомат, где основательно подкрепилась наличкой. Порчу купюр обнаружили при вскрытии кассеты банкомата, сообщает tengrinews. kz.



Мыши погрызли деньги в банкомате

Банковские работники нашли ворох испорченной казахстанской валюты и двух сытых мышей.

"Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает", — рассказали в пресс-службе банка.

Размер материального ущерба в банке уточнять не стали. С мышей его все равно не взыщешь. К слову, оставили банкиры ценных грызунов у себя ил отправили в подвал, не указывается.