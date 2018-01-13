В Казахстане в Астане пара мышей, спасаясь от снежной бури, залезла в банкомат, где основательно подкрепилась наличкой. Порчу купюр обнаружили при вскрытии кассеты банкомата, сообщает tengrinews. kz.
Банковские работники нашли ворох испорченной казахстанской валюты и двух сытых мышей.
"Действительно, в одном из банкоматов, расположенном неподалеку от Астаны, в процессе инкассации была обнаружена пара мышей, судя по всему, искавших убежище от суровых погодных условий. В данный момент мы выясняем все подробности случившегося. Грызунам ничто не угрожает", — рассказали в пресс-службе банка.
Размер материального ущерба в банке уточнять не стали. С мышей его все равно не взыщешь. К слову, оставили банкиры ценных грызунов у себя ил отправили в подвал, не указывается.
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