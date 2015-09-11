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Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом

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Ученые из Университета Северной Каролины в США провели исследование уровня загрязнений пресной воды и заявили, что химикаты, в нее сбрасывающиеся, могут менять пол находящихся там живых организмов.

Пока исследователи заметили лишь изменения на гендерном уровне у рыб. Самцы из-за попадания в их организм эстрогенов под названием Xenoestrogens, не только теряли способность к воспроизведению потомства, но и получали ярко выраженные признаки гермафродитизма.

Такие вещества появляются в результате техногенного загрязнения, попадания в воду пестицидных отходов и и пластмасс. Ученые наблюдали за изменениями в организмах черного окуня и солнечной рыбы, обычно встречающихся в пресных водах Северной Каролины, изучив уровень загрязнения 20 ручьев и рек.

У 60% самцов черного окуня менялся геном половых органов, делая их неспособными к оплодотворению, пишет Natural Society.

Теперь ученые пытаются выяснить, как влияют эти вещества на изменение генофонда человека. Они отмечают, что вредные химические из окружающей среды могут "имитировать" наши природные гормоны, однако вторгаясь в эти клетки, меняют их состав, что затрагивает иммунную, эндокринную и нервную систему.

Высокая концентрация эстрогенов в организме человека может также привести к раку простаты и яичек у мужчин и вызвать рак груди у женщин.

Правда.Ру сообщала, что недавно сотрудники Флоридского университета в в Гейнсвилле и Университета Шри-Ланки выяснили, что отравление ртутью может изменить сексуальную ориентацию.

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