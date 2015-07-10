"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".

Что является угрозой номер один для вашего успеха, счастья и жизни? Ответ на этот вопрос у каждого свой.

Научный энтузиаст, автор множества книг по саморазвитию,аналитик, колумнист WSJ и USA Today Энтони Гучьярди отмечает, что первым препятствием на пути к успеху является даже не здоровье, а так называемые "токсичные отношения".

Нейрофизиологи и психологи всерьез обеспокоены частотой этого феномена, построенного на постоянной жалости и чувства вины одного партнера, как правило, более сильного, к более слабому, "паразиту".

Гучьярди пишет, что эта особенность лишает человека страсти - в широком понимании слова, то есть к жизни и подвигам. По мнению аналитика, именно исчезновение этой страсти и замена ее ощущениями страха и сомнений даже на уровне подсознания является первостепенным препятствием на пути к успеху, пишет natural society.

Гучьярди рекомендует хотя бы 15 минут в день уделять тому, что вы действительно любите, искренне, будь то рисование, готовка или просмотр фотографий своих кумиров. Он отмечает, что это активизирует чувство самодостаточности и всплеск так называемых "гормонов счастья" на психологическом уровне.

Правда.Ру писала, что подобной теории, но в отношении женщин, ущемляющих мужчин, придерживается американский писатель Дариуш Велизаде, известный под псевдонимом Руш Ворек, автор многочисленных книг о взаимоотношениях между полами, ярый антифеминист .

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