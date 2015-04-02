Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии

Интересные Новости

Необычный инцидент произошел в одной из семей, проживающей в Саудовской Аравии- стране, где права и свободы женщин чаще воспринимаются консервативно и урезано. Представительница прекрасного пола, в пылу ссоры с мужем, применила к нему физическую силу.


В Хиллари Клинтон кинули ботинок

Женщина не просто отбивалась - она несколько раз ударила супруга тонким и острым каблуком-шпилькой по голове, да так, что ему потребовалась медицинская помощь, так как рана оказалась большой.

И это в стране, верховный суд которой недавно приговорил 32-летнюю женщину к наказанию в 70 ударов плетью и штрафу в 20 тысяч риалов (местная валюта) за ... оскорбление мужчины во время общения в сети бесплатных сообщений WhatsApp, о чем писала Правда.Ру.

Врачи, к которым поступил избитый туфлей больной, признались, что ранее в своей практике таких случаев не встречали. На данный момент неизвестно, узнают ли о случившемся в правоохранительных органах страны, и может ли женщине грозить наказание за избиение мужа.

Читайте также:

В Египте 99% женщин подвергаются сексуальным домогательствам

Семь шокирующих ограничений прав женщин во всем мире

Чтобы "горячих девочек" не насиловали в школах, у них должно быть право ходить с автоматами - республиканка из США

Темы саудовская аравия
Актуальная аналитика
Авто
Интересные факты про автомобили
Новости спорта
Тутберидзе против Тарасовой: громкий скандал конца 2019 года
Формула небес
Жизнь по особому требованию - Гороскоп дня
Новости Все >
Госдума: экономика России разделится на два полюса
Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Власти Австралии проводят массовую эвакуацию с курортного побережья
Врач дал совет по грамотному приему витаминов зимой
Живущая на иркутской трассе собака получила в подарок будку
Украина намерена принимать российский газ по европейским правилам
Эксперт: экономика России усилит рост в 2020 году
В Крыму назвали факельное шествие бандеровцев оскорблением
Последние материалы
Меладзе назвал Шнурова лучшим наставником шоу "Голос"
Госдума: экономика России разделится на два полюса
Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии
Вступили в силу поправки в правила дорожного движения
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Власти Австралии проводят массовую эвакуацию с курортного побережья
Врач дал совет по грамотному приему витаминов зимой
Интересные факты про автомобили
Живущая на иркутской трассе собака получила в подарок будку
Украина намерена принимать российский газ по европейским правилам
Популярное
Мир. Новости мира
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите

Представители польских сделали заявление в ответ на слова президента России Владимира Путина о роли Польши в начале Второй мировой войне.

Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Как фигуристки вели себя за кулисами чемпионата России. Видео
Фигурное катание
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Шоу-бизнес
Соседов: Пугачева еле стоит на сцене
Соломон Соловьев Жизнь по особому требованию - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Почему у немцев канун Нового года называется Сильвестром Игорь Буккер
Комментарии
Депутат заявил о ловушке бедности в России
Кадыров пообещал уложить Емельяненко одним ударом
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Садовым товариществам в России грозят миллионные штрафы
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Загитова одернула фанатку, которая пыталась её обнять
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Историк прокомментировал слова мэра Херсона о "болотах Московии"
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
США назвали Гитлера и Сталина сообщниками в развязывании войны
Эксперт назвал компромисс, при котором ЛДНР войдут в состав Украины
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
Кремль: сроки строительства "Северного потока-2" будут перенесены
Польские евреи ответили на заявление Путина о после-антисемите
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ