Жена избила мужа каблуком-шпилькой по голове - семейный быт Саудовской Аравии

Необычный инцидент произошел в одной из семей, проживающей в Саудовской Аравии- стране, где права и свободы женщин чаще воспринимаются консервативно и урезано. Представительница прекрасного пола, в пылу ссоры с мужем, применила к нему физическую силу.



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Женщина не просто отбивалась - она несколько раз ударила супруга тонким и острым каблуком-шпилькой по голове, да так, что ему потребовалась медицинская помощь, так как рана оказалась большой.

И это в стране, верховный суд которой недавно приговорил 32-летнюю женщину к наказанию в 70 ударов плетью и штрафу в 20 тысяч риалов (местная валюта) за ... оскорбление мужчины во время общения в сети бесплатных сообщений WhatsApp, о чем писала Правда.Ру.

Врачи, к которым поступил избитый туфлей больной, признались, что ранее в своей практике таких случаев не встречали. На данный момент неизвестно, узнают ли о случившемся в правоохранительных органах страны, и может ли женщине грозить наказание за избиение мужа.

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