Берегись, турист: в Черном море появилась ядовитейшая рыба

В Черном море обнаружена смертельно опасная рыба. Специалисты уже опознали ее как морского дракона.

Фото: mil.ru

Сообщается, что как правило эта рыба плавает на глубине 15-20 метров, но иногда появляется у берега

По словам экспертов, она может причинить вред своими ядовитыми иглами. К тому же, она опасна 2-3 часа после смерти.

Отмечается, что морской дракон не нападает на людей, а наоборот - при встрече будет стараться избежать встречи. Но рыбаки могут случайно схватить пойманную рыбу руками.

Уколы дракона очень болезненны - ранка приобретает синюшный цвет. Пострадавший может затемпературить, могут начаться затруднение дыхания, головокружение, тошнота и рвота.

Дно океанов продолжает манить человека. Там, под многокилометровой толщей воды, скрываются неизведанные наукой секреты, в том числе множество таинственных существ. Вот уже более 150 лет ученые-океанологи исследуют морские глубины, но конца этим изысканиям не предвидится. По предварительной оценке экспертов, в океанах Земли живут десять миллионов видов живых существ, найти которые поможет новый научный проект HADEEP.

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