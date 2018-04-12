Британские ученые пришли к выводу, что от гена FGF21 зависит, как много алкоголя и сладкого употребляет человек.
Группа исследователей из Великобритании, представляющих Эксетерский университет, заявила, что он влияет на предрасположенность человека к повышенному артериальному давлению.
Данный ген также позволяет печени выделять гормон, регулирующий чувствительность к инсулину, а также влияющий на отдел головного мозга человека под названием гиппокампус.
По словам исследователей, обладатели определённой вариации этого гена чаще прочих употребляли продукты с большим содержанием сахара и алкогольные напитки, но в меньшей степени интересовались пищей, богатой белками или жирами.
Подобная комбинация встречается почти у половины людей, влияет на кровяное давление.
Напомним, в прошлом году американские ученые сообщили об открытии необычного гена с мутацией. По их мнению, именно эта мутация позволила кроманьонцам научиться переносить дым от костров, одержать верх над неандертальцами, а сегодня дает возможность современным людям курить.
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