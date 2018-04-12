Сын Толкина опубликует тайную книгу отца о Средиземье

Сын британского писателя Джона Р. Р. Толкина Кристофер Толкин в 2018 году намерен выпустить первую книгу своего отца под названием "Падение Гондолина".

кадр из фильма Властелин колец

Как сообщает The Guardian, в книге речь идет о загадочном городе, уничтоженном темными силами.

В издательстве отметили, что это первая история мира Средиземья, где впоследствии развернутся события "Властелина колец" и "Хоббита".

Толкин написал ее в больнице, и в ней впервые встречаются такие постоянные обитатели его миров, как орки и балроги. Выход издания запланирован на август 2018 года.

Напомним, в мае 2017 года Кристофер Толкин опубликовал еще одну книгу Джона Р. Р. Толкина о мире Средиземья - "Берен и Лютиэн".

"Правда.Ру" ранее писала, что 20 октября 1955 года в Великобритании вышла в свет заключительная часть романа "Властелин колец" - "Возвращение короля". Ее автор, Джон Рональд Руэл Толкиен, был глубоко верующим католиком и очень удивился бы, если бы узнал, что "Властелин" заменит Библию многим хиппи. Однако мир книги - Арда - зажил своей жизнью и даже обрел своих "сатанистов".

Читайте также:

Джон Толкиен - автор Библии "детей цветов"

На какой стороне силы был Толкиен?

Какие книги читают наши дети