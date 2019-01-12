Составлен рейтинг стран с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания

Специалисты подготовили рейтинг государств с самым высоким уровнем смертности из-за неправильного питания.

Результатами любопытного исследования делится с общественностью британское издание The Daily Mail.

Примечательно, что первую десятку рейтинга сплошь представляют страны, некогда входившие в состав почившего ныне Советского Союза. Так, страной с самым высоким показателем смертности от неправильного питания стал Узбекистан. Второе и третье места рейтинга заняли две другие постсоветские республики — Туркменистан и Киргизия соответственно.

Дальше в списке значатся Украина, Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Таджикистан и Казахстан. Первую десятку рейтинга замыкает Российская Федерация. В Европе же самый высокий показатель смертности населения зафиксирован в Германии.

Специалисты установили, что лучше всего питаются жители Испания и Израиля. Им заболевания сердечно-сосудистой системы, ожирение и высокое давление — основные болезни, причиной которых является неправильное питание — угрожают меньше всего.

В общей же сложности, установили эксперты, за 2016 год, например, в Европе от неправильного питания скончались более двух миллионов человек.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг стран мира по уровню жизни тамошних пенсионеров. Выяснилось, что лучше всего старикам живется в Скандинавии — Норвегии и Швеции.

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