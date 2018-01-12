Американские СМИ предположили, что потерянный при запуске космический аппарат Zuma мог быть экспериментальным космопланом, и предназначался для ЦРУ.
По данным Space News со ссылкой на источники, "это был скорее экспериментальный, чем готовый к работе аппарат. Если бы он был рабочим, его бы запускало ULA".
Напомним, 8 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, но аппарат Zuma не смог отделиться от второй ступени и был потерян. Производителем спутника являлась компания Northrop Grumman Corp. по заказу правительства США.
Источник также отметил, что ULA - United Launch Alliance, образованное компаниями Boeing и Lockheed Martin, - отвечает за выведение на орбиту космических аппаратов по заказу НАСА, Пентагона и других американских правительственных ведомств.
Вероятнее всего, спутник представляет собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат.
Нельзя исключать заинтересованность в нем ЦРУ, которое время от времени сотрудничает с Национальным разведывательным управлением при реализации космических проектов. Эта версия объясняет молчание Пентагона, отмечает издание.
"Правда.Ру" ранее писала о том, что стратегическое командование ВВС США сообщило о том, что не может отследить секретный спутник Zuma. Спутник был выведен на орбиту компанией SpaceX Илона Маска.
Скорее всего, спутник не смог достичь орбиты и разбился. В компании по факту произошедшего начали расследование, однако на данный момент каких-либо указаний на "саботаж" или другие неисправности либо "помехи" нет. Спутник не вышел на орбиту из-за сбоя работе ускорителя второй ступени Falcon 9, пишет Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.
По их словам, спутник был утерян и упал вместе со второй ступенью в океан. Представитель SpaceX Джеймс Глисон комментировать СМИ эту информацию отказался, заметив однако, что, по его сведениям, данные наблюдений в настоящий момент показывают: "Falcon 9 формально" выполняет свою задачу.
Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Если США в рамках санкций заморозят размещенные на их территории российские золотовалютные активы, это станет объявлением войны, считает экономист Михаил Хазин.
Минприроды предлагает избавиться от существующих сейчас в многоэтажных домах мусоропроводов для раздельного сбора мусора.
28 декабря 1973 года в Париже увидела свет книга, которая для самих французов не имела толком никакого значения. "Архипелаг ГУЛАГ" Солженицына был издан 50-тысячным тиражом, и советские СМИ охотно острили по поводу его неликвидных залежей в магазинах Запада.