Потерянный аппарат Zuma назвали экспериментом ЦРУ

Американские СМИ предположили, что потерянный при запуске космический аппарат Zuma мог быть экспериментальным космопланом, и предназначался для ЦРУ.

Фото: flickr.com/SpaceX

По данным Space News со ссылкой на источники, "это был скорее экспериментальный, чем готовый к работе аппарат. Если бы он был рабочим, его бы запускало ULA".

Напомним, 8 января ракета-носитель Falcon 9 стартовала с мыса Канаверал, но аппарат Zuma не смог отделиться от второй ступени и был потерян. Производителем спутника являлась компания Northrop Grumman Corp. по заказу правительства США.

Источник также отметил, что ULA - United Launch Alliance, образованное компаниями Boeing и Lockheed Martin, - отвечает за выведение на орбиту космических аппаратов по заказу НАСА, Пентагона и других американских правительственных ведомств.

Вероятнее всего, спутник представляет собой воздушно-космический самолет или другой летательный аппарат.

Нельзя исключать заинтересованность в нем ЦРУ, которое время от времени сотрудничает с Национальным разведывательным управлением при реализации космических проектов. Эта версия объясняет молчание Пентагона, отмечает издание.

"Правда.Ру" ранее писала о том, что стратегическое командование ВВС США сообщило о том, что не может отследить секретный спутник Zuma. Спутник был выведен на орбиту компанией SpaceX Илона Маска.

Скорее всего, спутник не смог достичь орбиты и разбился. В компании по факту произошедшего начали расследование, однако на данный момент каких-либо указаний на "саботаж" или другие неисправности либо "помехи" нет. Спутник не вышел на орбиту из-за сбоя работе ускорителя второй ступени Falcon 9, пишет Bloomberg, ссылаясь на три источника, знакомых с ситуацией.

По их словам, спутник был утерян и упал вместе со второй ступенью в океан. Представитель SpaceX Джеймс Глисон комментировать СМИ эту информацию отказался, заметив однако, что, по его сведениям, данные наблюдений в настоящий момент показывают: "Falcon 9 формально" выполняет свою задачу.