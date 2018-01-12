Редактор раздела "Lifestyle" британского издания Metro.co.uk Эллен Скотт недавно опубликовала колонку, в которой призвала наказывать родителей, которые не сексуализировали своих детей в детстве.
По словам Скотт, покупка секс-игрушек идеально подходит для таких целей. Она считает, что родители, которые не знакомят своих малышей с объектами эротики, являются плохими родителями, которые намерены утаить радости секса от своих детей.
В своей колонке Скотт пыталась утверждать, что родители несут "ответственность" за просвещение детей, что "обычное исследование сексуальности является безопасным, здоровым и приятным".
Она утверждает, что родители обязаны знакомить своих детей с понятием "самоудовлетворение". Речь при этом идет не о том, "чтобы ваш сын получил версию секс-куклы Fisher Price или дочь - восьмидюймовый Страпон на ее восьмой день рождения".
Нет, Скотт предпочла бы, чтобы родители дали своим маленьким мальчикам "рукава для мастурбации", а дочерям - "вибрирующие пули". Видимо, такие подарки в ее сознании - менее оскорбительны и как нельзя лучше подходят для дня рождения или для сюрприза в коробке с красивым бантом под рождественской елкой.
Как пишет NaturalNews, вероятно, для Скотт это нормально. Сообщается, что после шквала возмущенных комментариев статью больше нельзя просмотреть в сети. Но СМИ очень быстро подхватили тему, подчеркивая грязные детали того, что, по-видимому, идеально подошло для новостей в эти праздничные дни.
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