Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Чувствительность челюстей крокодила сравнима с человеческими пальцами

Интересные Новости

Американские ученые выяснили, что чувствительность кожи крокодила сравнима с чувствительностью кончиков пальцев у человека. Двое ученых Кен Катания и Дункан Лейтч из Университета Вандербильта обнаружили на морде животного необычные органы осязания, представляющие собой черные куполообразные наросты. От каждого такого бугорка на крокодильей коже к его челюстям ведет целая сеть нервных окончаний.

Биологи решили установить, для чего крокодил использует свои сенсоры. Предполагалось, что они представляют собой электрические или магнитные рецепторы, поры для выделения жидкости или своеобразные индикаторы для определения солености.

Для того, чтобы узнать истину, исследователи в лабораторных условиях изучали реакцию крокодила на различные раздражители. Выяснилось, что животное не реагирует на химический состав воды, например, на ее соленость, или электрические поля. Но вместе с тем, скоростью реакции зверя на прикосновения оказалась молниеносной: в течение 50 миллисекунд хищники хватали объект, который к ним прикасался. "… при легком прикосновении к бугоркам, оказалось, что они гораздо чувствительнее, чем наши пальцы", — рассказал Лейтч.

В бугорках находится много особых клеточных рецепторов, большинство из которых напоминает рецепторы, имеющиеся в коже человека. Кроме того, под микроскопом в верхнем слое было выявлено множество свободных нервных окончаний, а в более глубоких были найдены чувствительные к вибрации структуры.

Читайте также: Найден способ ускорить интернет в 2 тысячи раз

Нейробиологи предполагают, что чувствительные бугорки являются ключевым моментом, объясняющим удивительную реакцию рептилий в процессе охоты. "Я был поражен этими результатами, особенно, если учитывать особенности толстого кожного покрова аллигаторов и крокодилов. Похоже, что животное, которому приходится различать съедобные и несъедобные "предметы" даже темное время суток, должно быть хорошо экипировано, например, тончайшим чувством осязания", — объясняет ученый.

Удивительная тактильная чувствительность появилась у животного, поскольку его лапы слишком коротки для развития "хватательного рефлекса", поэтому они используют челюсти, даже заботясь о своих детенышах, например, когда осторожно переносят потомство в своей пасти в водоем. Такое поведение говорит о том, что челюсти крокодилов, аллигаторов и других представителей семейства способны к весьма контролируемым движениям. Исследователи надеются, что исследование поможет понять лучше процесс эволюции сенсорных систем.

Актуальная аналитика
Как отстоять права
Как опросы превращаются в пропаганду
Авто
Лучшие автомобильные аукционы: автомобили знаменитостей, которые были проданы за миллионы
Ближний Восток
Эксперт объяснил смысл сделки между США и Турцией на $100 миллиардов
Новости Все >
Экс-глава контрразведки рассказал о своей роли в создании нового оружия
Главу ФСИН по Ростовской области подозревают в разглашении гостайны
Пенсионерка с Алтая на коленях умоляла Медведева решить её проблему
Чувствительность челюстей крокодила сравнима с человеческими пальцами
Тренер ЦСКА Гончаренко отстранен на одну игру чемпионата
Коломойский выступил за примирение с Россией
Гигантские пингвины обитали в Новой Зеландии
Задержанный профессор Соколов выступил против обжалования ареста
Китайскому пловцу Сунь Яну грозит дисквалификация на 8 лет
Сборные России и Бельгии рассудит португальская бригада арбитров
Последние материалы
Коломойский выступил за примирение с Россией
Гигантские пингвины обитали в Новой Зеландии
Эксперт объяснил смысл сделки между США и Турцией на $100 миллиардов
Ученые из Британии ищут "ген левши"
Задержанный профессор Соколов выступил против обжалования ареста
Чиполлино: Новогодний цирковой мюзикл в Москве
Диетологи: быстрое похудение провоцирует набор лишнего веса в будущем
Жители Катара помолятся, чтобы призвать дождь
Волков и Магомедшарипов поднялись в рейтинге UFC
В РАН смогли "предсказать" результаты ЕГЭ
Популярное
Россия
Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло

На смену несвойственно теплой для ноября погоды в регионы России придет резкое похолодание.

Гидрометцентр: морозы придут в Якутию, а в Москве по-прежнему тепло
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Брат убитой аспирантки СПбГУ рассказал о последних часах ее жизни
Общество
Мать доцента-убийцы: "Его не надо в тюрьму. Он умрет без истории"
Авто
Вещи, которые следует заменить в б/у автомобиле сразу после приобретения
Соломон Соловьев Ангелы, спасающие от болезней и страстей - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Галкин посетовал на цензуру, и ему предложили заткнуться Василий Амирджанов Конрад Ренкас Бандеровский бандит и польская независимость Конрад Ренкас
Комментарии
"Вернём украинцам землю": депутат ВР назвал Сталина "людоедом"
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Семья Заворотнюк прокомментировала сообщение Разина о здоровье актрисы
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
"Ростов" может продать шесть футболистов и расстаться с Карпиным
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Google получил персональные данные миллионов пациентов без их ведома
Физическая активность может предотвратить деменцию
Рядовой Шамсутдинов рассказал о причине убийства сослуживцев
Постпред при ОБСЕ: уголовное дело против Соловьева в Киеве — угроза СМИ
Что мешает НАТО в Черном море
Порошенко выразил уверенность в том, что Крым снова будет украинским
Украинский политик предрек Зеленскому скорое свержение и изгнание
Поплавал в грязном водоеме? Можешь стать бесплодным или вообще гермофродитом
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
Бандеровский бандит и польская независимость
Что мешает НАТО в Черном море
В чем конфликт между Путиным и Рогозиным
Сразу две петиции в защиту экс-преподавателя СПбГУ появились в Сети
"Самая большая угроза для успеха и счастья в жизни".
Соболь назвала расчленителя из СПбГУ жертвой судебной системы
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ