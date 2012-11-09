Чувствительность челюстей крокодила сравнима с человеческими пальцами

Американские ученые выяснили, что чувствительность кожи крокодила сравнима с чувствительностью кончиков пальцев у человека. Двое ученых Кен Катания и Дункан Лейтч из Университета Вандербильта обнаружили на морде животного необычные органы осязания, представляющие собой черные куполообразные наросты. От каждого такого бугорка на крокодильей коже к его челюстям ведет целая сеть нервных окончаний.

Биологи решили установить, для чего крокодил использует свои сенсоры. Предполагалось, что они представляют собой электрические или магнитные рецепторы, поры для выделения жидкости или своеобразные индикаторы для определения солености.

Для того, чтобы узнать истину, исследователи в лабораторных условиях изучали реакцию крокодила на различные раздражители. Выяснилось, что животное не реагирует на химический состав воды, например, на ее соленость, или электрические поля. Но вместе с тем, скоростью реакции зверя на прикосновения оказалась молниеносной: в течение 50 миллисекунд хищники хватали объект, который к ним прикасался. "… при легком прикосновении к бугоркам, оказалось, что они гораздо чувствительнее, чем наши пальцы", — рассказал Лейтч.

В бугорках находится много особых клеточных рецепторов, большинство из которых напоминает рецепторы, имеющиеся в коже человека. Кроме того, под микроскопом в верхнем слое было выявлено множество свободных нервных окончаний, а в более глубоких были найдены чувствительные к вибрации структуры.

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Нейробиологи предполагают, что чувствительные бугорки являются ключевым моментом, объясняющим удивительную реакцию рептилий в процессе охоты. "Я был поражен этими результатами, особенно, если учитывать особенности толстого кожного покрова аллигаторов и крокодилов. Похоже, что животное, которому приходится различать съедобные и несъедобные "предметы" даже темное время суток, должно быть хорошо экипировано, например, тончайшим чувством осязания", — объясняет ученый.

Удивительная тактильная чувствительность появилась у животного, поскольку его лапы слишком коротки для развития "хватательного рефлекса", поэтому они используют челюсти, даже заботясь о своих детенышах, например, когда осторожно переносят потомство в своей пасти в водоем. Такое поведение говорит о том, что челюсти крокодилов, аллигаторов и других представителей семейства способны к весьма контролируемым движениям. Исследователи надеются, что исследование поможет понять лучше процесс эволюции сенсорных систем.